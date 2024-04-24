В розовом платье и старинной тиаре: королева Сильвия блистала на банкете

Первая леди Финляндии Сюзанна Иннес-Стубб и ее супруг президент Финляндии Александр Стубб посетили торжественный банкет, организованный королевой Швеции Сильвией и королем Карлом Густавом в Стокгольмском дворце.

Король и королева Швеции с президентской четой Финляндии / Фото: Getty Images

Королева Сильвия появилась на нем в розовом макси-платье Georg et Arend, дополнив образ розовым клатчем и тиарой с девятью зубцами, созданной в 1860-х годах, у нее на шее было колье с бриллиантами и серьги-висюльки в ушах. Королева сделала макияж глаз и розовую помаду на несла на губы.

Первая леди Финляндии была в золотом платье на одно плечо и с интересным цветочным колье на шее и серьги в ушах, подобранные ему в тон.

Во время торжественного банкета король Карл Густав выступил с речью, в которой сказал: «Финляндия всегда будет иметь место в сердцах шведов. Мы соседи, друзья и семья, и нас многое объединяет. Давайте сохранять надежду и вместе противостоять мировым вызовам!».

Фото и видео с банкета также поделились в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

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