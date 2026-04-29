В розовом платье и старинных украшениях: королева Камилла удивила образом на банкете в Белом доме

В своей 13-минутной речи Чарльз начал с восхваления давних особых отношений между Великобританией и Америкой, вспомнив независимость Америки в 1776 году, Бостонское чаепитие и различные визиты бывших лидеров, включая его мать, покойную королеву Елизавету II.

На государственном ужине гости прибыли в своих лучших вечерних нарядах с белым галстуком, а это, как известно, редкий дресс-код в Белом доме, и в последний раз он применялся во время визита королевы Елизаветы II в 2007 году, пишет Hello!.

Королева Камилла выглядела великолепно в розовом вечернем платье с длинными рукавами от Fiona Clare и дополнила свой образ эффектным колье с аметистами и бриллиантами Kent Demi Parure, подаренным бывшей герцогиней Кентской королеве Виктории, которое впоследствии перешло к королеве Марии. Также Ее Величество носила бриллиантовые и рубиновые браслеты Cartier в стиле ар-деко, принадлежавшие королеве-матери и серебристый клатч от любимого бренда королевы Елизаветы II - Launer London. У Камиллы была классическая укладка и вечерний макияж.

Мелания Трамп была одета в строгое бледно-розовое платье от Dior Haute Couture с присборенной талией и вырезом на одно плечо, в сочетании с кремовыми высокими перчатками и крупными серьгами в ушах.

Дональд Трамп был одет в черный фрак с белым жилетом и белым галстуком-бабочкой, а король прибыл в черном фраке с жилетом и белым галстуком-бабочкой, в сочетании с синей лентой и военными медалями.

В этот же день президент и первая леди устроили военный парад в честь визита короля и королевы в США.

