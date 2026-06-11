В розовом платье и туфлях из бархата: леди Амелия Виндзор сходила на вечеринку

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

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Девушка выбрала яркий наряд, чтобы поприсутствовать на вечеринке по случаю предварительного показа летней выставки Королевской академии искусств в Берлингтон-Хаусе в столице Британии.

Амелия облачилась в розовое макси-платье с халтером, подобрав к нему розовую кожаную сумку на короткой ручке и красные бархатные туфли с круглым носком и на каблуках. Девушка надела часы и тонкий золотой браслет на запястье, несколько серьг в уши и сделала выразительный макияж на лице. Также ее волосы были собраны в пучок розовой заколкой.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Это же мероприятие посетили другие британские аристократки – леди Амелия и Элиза Спенсер. Племянницы принцессы Дианы надела черное и красное платья и выглядели очень эффектно.

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Среди гостей была замечена и модель Миа Риган. Она произвела фурор луком в мини-шортах и туфлях на каблуках.

Миа Риган / © Getty Images

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