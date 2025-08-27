В розовом платье и туфлях на шпильке: кронпринцесса Виктория посетила церемонию

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Будущая королева Швеции присутствовала на церемонии вручения Стокгольмской юношеской водной премии в городской ратуше в Стокгольме.

На мероприятии Виктория появилась в ярком розовом платье длины миди от Roland Mouret, дополнив наряд яркими малиновыми туфлями-лодочками на каблуках Gianvito Rossi и лаковым клатчем такого же цвета от Christian Louboutin.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Также кронпринцесса надела серьги-висюльки от Swarovski, собрала волосы в классический пучок, надела тонкую золотую цепочку на шею, сделала легкий макияж и красный маникюр. Выглядела Виктория великолепно и ярко.

Напомним, на днях принцесса вместе с двумя детьми посещала спортивные соревнования на Стокгольмском стадионе.