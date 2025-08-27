- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 1 мин
В розовом платье и туфлях на шпильке: кронпринцесса Виктория посетила церемонию
Кронпринцесса Виктория надела яркий аутфит и появилась на церемонии в Стокгольме.
Будущая королева Швеции присутствовала на церемонии вручения Стокгольмской юношеской водной премии в городской ратуше в Стокгольме.
На мероприятии Виктория появилась в ярком розовом платье длины миди от Roland Mouret, дополнив наряд яркими малиновыми туфлями-лодочками на каблуках Gianvito Rossi и лаковым клатчем такого же цвета от Christian Louboutin.
Также кронпринцесса надела серьги-висюльки от Swarovski, собрала волосы в классический пучок, надела тонкую золотую цепочку на шею, сделала легкий макияж и красный маникюр. Выглядела Виктория великолепно и ярко.
Напомним, на днях принцесса вместе с двумя детьми посещала спортивные соревнования на Стокгольмском стадионе.