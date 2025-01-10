В розовом платье и замшевых туфлях на шпильках: посол Украины встретилась с королевскими супругами Бельгии

Посол Украины в Бельгии и Люксембурге Наталья Аношина побывала на приеме, который устроили король Бельгии Филипп и королева Матильда. Его также посетили иностранные дипломаты и главы миссий. Мероприятие состоялось 9 января в Королевском замке Лакен в Брюсселе.

Аношина выбрала для своего появления яркий образ. На ней было розовое платье-футляр с короткими рукавами, которое она скомбинировала с замшевыми нежно-розовыми туфлями на шпильках.

Наталья Аношина / Фото: Getty Images

Посол сделала прическу с легкими локонами, собрав и закрепив верхние пряди волос сзади. В макияже она сделала акцент на розовой помаде и дополнила аутфит украшениями с белыми и розовыми камнями.

Наталья Аношина / Фото: Getty Images

На плече у Натальи висела розовая сумка с питоновым принтом.

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