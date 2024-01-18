В розовом платье и жемчугах: Джилл Байден в нежном образе приехала в Чикаго

Джилл Байден посетила Нейропсихиатрический институт в Иллинойском университете Чикаго. Она осмотрела заведение и приняла участие в круглом столе, на котором обсуждали важность исследований здоровья женщин.

Голли Берри и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди продемонстрировала там нежный аутфит. На ней было светло-розовое платье миди и такого же цвета элегантный жакет.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ Джилл дополнила замшевыми сапогами на устойчивых каблуках. Она сделала красивую укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, уши украсила серьгами с жемчугом, шею – жемчужным ожерельем с несколькими нитями, а руки – жемчужными и золотыми браслетами. К лацкану жакета она прикрепила интересную золотую брошь с камнями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В мероприятии также приняла участие актриса Холли Берри, появившаяся там в черном платье миди с кожаным поясом и в черных сапогах.

Голли Берри и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден в белых штанах и с нежно-розовыми лилиями вернулась с Виргинских островов.

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