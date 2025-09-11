В розовом платье-кейпе и серьгах-тюльпанах: королева Максима отправилась в поездку с мужем

Королева Максима / © Getty Images

Королевская чета находилась с региональным визитом в муниципалитетах Лелистад, Алмере и Зеволде в южной части провинции Флеволанд.

На просторах Флеволанда, на окраине Зеволде, расположена теплица «De Beleving». Здесь агропредприниматели рассказали королевской чете о возможностях и трудностях ведения сельского хозяйства в польдере.

Во время встречи также обсуждали поиск устойчивых инноваций и цель повышения эффективности органического земледелия. А завершился визит во Флеволанд посещением порта Зеволде.

Королева Максима была в этот день одета в платье-кейпе розового цвета, головной убор Maison Delvigne, серьги-тюльпаны Luz Camino, которые ранее уже носила во время визита в Кению. На запястьях у Максимы было несколько браслетов, на пальце помолвочное кольцо, а в руках она держала бежевый клатч из кожи крокодила и прозрачный зонт.

Волосы Максима собрала заколкой сзади, а в макияже сделала акцент на глазах. Видео с мероприятия поделился королевский дворец Нидерландов.