В розовом платье, которое раскритиковали: королева Летиция посетила ярмарку с мужем-королем

Королева Летиция приехала на мероприятие в нежно-розовом платье-миди с поясом на талии от испанского бренда Moises Nieto, которое ранее уже носила. Некоторые поклонники раскритиковали наряд, стоимостью 165 евро из-за того, что он не соответствует зимнему сезону и погоде. Королева надела его с парой бежевых туфель на каблуках от Prada и сочетала с шикарной сумкой с цветочными деталями от Furla за 395 евро.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также Ее Величество надела пару крупных серег с цветными камнями от испанского бренда Cashfana,сделала насыщенный макияж глаз розовыми тенями и подчеркнула губы блеском, а волосы гладко зачесала назад.

Король Филипп VI тоже выглядел элегантно, надев серый костюм в полоску, белую рубашку и галстук с мелким цветочным принтом. Зато подписчики в соцсетях оценили стильную сумку королевы.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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