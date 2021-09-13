В розовом платье-миди и шляпе-таблетке: графиня Софи на королевской свадьбе

В розовом платье-миди и шляпе-таблетке: графиня Софи на королевской свадьбе

На свадьбе Флоры Огилви и Тимоти Вестерберга присутствовали и члены британской королевской семьи.

В частности, графиня Уэссекская Софи приехала на церемонию венчания вместе со своим супругом принцем Эдвардом. 56-летняя Софи надела лаконичное розовое платье-миди с короткими рукавами-фонариками с резинками и с таким же декором на горловине. К образу графиня подобрала светлую шляпу-таблетку с большим цветком сбоку, пришпилила брошку на грудь, обула белые туфли-лодочки с широкими застежками на щиколотках и взяла с собой молочно-белый клатч, украшенный цветами.

Софи Уэссекская и принц Эдвард / Getty Images

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Также образ графини Уэссекской дополнял лаконичный макияж, серьги-висюльки с жемчужными камнями, и волосы она собрала в прическу. Ее муж принц Эдвард был одет во фрак, белую рубашку, жилет и серые брюки в полоску.

Флора Огилви – это внучка принцессы Александры, двоюродной сестры королевы Елизаветы II. 84-летняя принцесса также блистала на торжестве в нежно-розовом наряде.

Свадьба Флоры Огилви и Тимоти Вестерберга / Getty Images

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