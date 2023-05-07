В розовом платье-пальто и с цветком на голове: племянница королевы Елизаветы II – леди Габриэлла Виндзор посетила коронацию

Леди Габриэлла Виндзор выбрала для своего появления яркий наряд от одного из самых любимых брендов принцессы Уэльской.

Двоюродная племянница королевы Елизаветы II (дочь принца Майкла Кентского, двоюродного брата королевы Елизаветы II) — леди Габриэлла Виндзор посетили коронацию Чарльза III, состоявшуюся 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Она предстала на важном событии в сопровождении своего родного брата лорда Фредерика Виндзора.

Леди Габриэлла выбрала для своего появления яркий аутфит. На ней было розовое платье-пальто длины миди от одного из любимых брендов принцессы Уэльской – Catherine Walker. Наряд имел острые лацканы, пуговицы и тканевый пояс на талии.

Леди Габриэлла Виндзор и лорд Фредерик Виндзор / Фото: Getty Images

Платье леди скомбинировало с пудровыми замшевыми туфлями на шпильках, белыми перчатками и пудровым клатчем.

Аутфит Винздор дополнила элегантной розовой шляпой с большим цветком. К лацкану наряда она прикрепила бриллиантово-изумрудную брошь в виде трехлистника, в ушах были лаконичные бриллиантовые серьги, а на руке – золотой браслет с камнями. Губы Леди Габирела накрасила розовой помадой.

Лорд Фредерик Виндзор был одет в черный фрак, жилетку, белую рубашку, серые брюки в полоску и желтый галстук в коричнево-голубую полоску.

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