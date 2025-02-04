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В розовом платье с бантом: красивая королева Матильда приехала на прием

В розовом платье с бантом: красивая королева Матильда приехала на прием

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Король Бельгии Филипп и его супруга провели прием в Королевском дворце в Брюсселе.

Король Филипп и королева Матильда принимали членов основных органов власти Бельгии в Королевском дворце. Ее Величество королева прибыла на мероприятие в лаконичном розовом платье-миди с тонким поясом на талии бантом на декольте. Она дополнила свой красивый образ песочным клатчем и замшевыми туфлями-лодочками, подобранными им в тон.

У Матильды в ушах были жемчужные серьги с бриллиантами, на запястье золотой браслет и часы, а на пальце сверкало помолвочное кольцо с сапфиром. Король Филипп надел синий классический костюм, молочно-белую рубашку и синий галстук.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images
Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Напомним, недавно королева Матильда отпраздновала 52-летие и дворец делился ее новыми фото в честь праздника.

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