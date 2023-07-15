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В розовом платье с цветочной отделкой: принцесса Швеции София на королевском дне рождения

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В розовом платье с цветочной отделкой: принцесса Швеции София на королевском дне рождения

Принц Карл Филипп и принцесса София / Фото: Getty Images

Супруга шведского принца надела на праздник макси-платье, которое сейчас продается по скидке.

14 июля кронпринцессе Швеции Виктории исполняется 46 лет. Ежегодно день рождения наследницы шведского престола отмечается концертом в замке Соллиден и в руинах замка Боргхольм на острове Эланд. Среди гостей этого праздника появились ее младший брат принц Карл Филипп с женой принцессой Софией и младшая сестра принцесса Мадлен с мужем Крисом О’Нилом.

Но если Мадлен была в серьгах-цветах и платье с объемными рукава от ALEXIS, то София выбрала однотонное платье.

Наряд принцессы Софии был от бренда byTiMo. Платье имело рюшу на юбке и кружевную цветочную отделку, а также рукава до локтя. Спереди юбку украшали небольшие складки.

Принц Карл Филипп, принцесса София, принцесса Мадлен и ее муж Крис О’Нил / © Getty Images
Принц Карл Филипп, принцесса София, принцесса Мадлен и ее муж Крис О’Нил / Фото: Getty Images

Свой праздничный образ она дополнила босоножками от Castañer и серьгами от Caroline Svedbom Jewelry. Также она накрутила волосы в легкие локоны и сделала красивый макияж с розовой помадой на губах и голубой подводкой на глазах.

Принц Карл Филипп и принцесса София / © Getty Images
Принц Карл Филипп и принцесса София / Фото: Getty Images

Стоимомть платья, как у Софии, составляет сейчас по скидке 248 евро.

Платье, как у принцессы Софии / скриншот bytimo.com / ©
Платье, как у принцессы Софии / скриншот bytimo.com

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Дата публикации
Просмотры
160
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