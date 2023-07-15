В розовом платье с цветочной отделкой: принцесса Швеции София на королевском дне рождения

Супруга шведского принца надела на праздник макси-платье, которое сейчас продается по скидке.
14 июля кронпринцессе Швеции Виктории исполняется 46 лет. Ежегодно день рождения наследницы шведского престола отмечается концертом в замке Соллиден и в руинах замка Боргхольм на острове Эланд. Среди гостей этого праздника появились ее младший брат принц Карл Филипп с женой принцессой Софией и младшая сестра принцесса Мадлен с мужем Крисом О’Нилом.
Но если Мадлен была в серьгах-цветах и платье с объемными рукава от ALEXIS, то София выбрала однотонное платье.
Наряд принцессы Софии был от бренда byTiMo. Платье имело рюшу на юбке и кружевную цветочную отделку, а также рукава до локтя. Спереди юбку украшали небольшие складки.
Свой праздничный образ она дополнила босоножками от Castañer и серьгами от Caroline Svedbom Jewelry. Также она накрутила волосы в легкие локоны и сделала красивый макияж с розовой помадой на губах и голубой подводкой на глазах.
Стоимомть платья, как у Софии, составляет сейчас по скидке 248 евро.
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