В розовом платье с цветочным принтом: Джилл Байден в нежном образе уехала в отпуск

Фотографы запечатлели, как супруги Байден прибыли на частном самолете Marine One в Южную Каролину. Там они планируют провести свой недельный отпуск.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Из самолета первая леди вышла в нежном женственном образе. На ней было розовое платье миди с цветочным принтом и таким же поясом на талии. Его Джилл скомбинировала с бежевыми слингбэками на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Байден дополнила укладкой с локонами, очками-авиаторами и любимыми подвесками на цепочках. На руке у нее были золотые часы и браслеты, а в ушах – лаконичные золотые серьги с жемчугом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и сине-желтый галстук – в цвет украинского флага.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, это розовое платье у Джилл является одним из любимых. В нем она появилась в прошлом месяце в медицинском учреждении в Ричмонде, штат Вирджиния, где рассказала о вакцине от COVID-19 для детей.

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