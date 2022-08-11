В розовом платье с цветочным принтом: Джилл Байден в нежном образе уехала в отпуск

Первая леди США повторила образ.
Фотографы запечатлели, как супруги Байден прибыли на частном самолете Marine One в Южную Каролину. Там они планируют провести свой недельный отпуск.
Из самолета первая леди вышла в нежном женственном образе. На ней было розовое платье миди с цветочным принтом и таким же поясом на талии. Его Джилл скомбинировала с бежевыми слингбэками на шпильках.
Аутфит Байден дополнила укладкой с локонами, очками-авиаторами и любимыми подвесками на цепочках. На руке у нее были золотые часы и браслеты, а в ушах – лаконичные золотые серьги с жемчугом.
Джо был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и сине-желтый галстук – в цвет украинского флага.
Напомним, это розовое платье у Джилл является одним из любимых. В нем она появилась в прошлом месяце в медицинском учреждении в Ричмонде, штат Вирджиния, где рассказала о вакцине от COVID-19 для детей.
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