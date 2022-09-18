В розовом платье с цветочным принтом: очаровательная Джилл Байден приготовила пончики в пекарне

Джилл Байден посетила пекарню Homeboy в Лос-Анджелесе, где ей устроили экскурсию и возможность продемонстрировать свои кулинарные способности.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди попыталась испечь пончики и это у нее хорошо получилось. Фотографы запечатлели, как Джилл держала в руках кисточки и обмазывала пончики.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Супруга президента также продегустировала выпечку вместе с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти и работниками пекарни.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для своего визита миссис Байден выбрала очаровательный женственный аутфит. На ней было розовое платье миди с цветочным принтом и короткими рукавами. Талию она подчеркнула таким же поясом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ Джилл дополнила прической с локонами и макияжем с акцентом на глазах. В ушах у нее были жемчужные серьги, на шее – золотая цепочка с жемчугом, а на руках – золотые часы, два золотых браслета и один - из двух ниток жемчуга.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, первая леди США обожает цветочные наряды. Недавно она выступила на "Саммите молодежи Америки" в Вашингтоне, где предстала в темно-изумрудном платье миди с цветочным принтом, небольшим вырезом, и таким же поясом на талии.

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