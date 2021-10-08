В розовом платье с интересным вырезом: королева Матильда впечатлила новым аутфитом

Королевская чета Бельгии посетила совместное публичное мероприятие.

Король Филипп и королева Матильда присутствовали на открытии выставки работ британского художника Дэвида Хокни в Центре изящных искусств BOZAR в Брюсселе.

По сей день Дэвид Хокни – один из важных и влиятельных фигур в мире искусства. На выставке представлены работы из коллекции Тейт и Королевская академия художеств 1954-2017 годов.

Король Филипп и королева Матильда / Getty Images

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48-летняя королева Матильда приехала на мероприятие в красивом розовом платье длины чуть ниже колен с интересным вырезом на декольте. У платья был рукав три четверти, наряд отлично гармонировал со светлыми туфлями-лодочками на каблуках и маленьким клатчем. Глаза Матильда подчеркнула макияжем с голубым оттенком, а губы накрасила блеском. Также ее образ дополняли серьги-висюльки с камнями. А ее муж король Филипп надел темный классический костюм, белую рубашку и галстук с принтом.

Король Филипп и королева Матильда / Getty Images

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