ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
13k
Время на прочтение
1 мин

В розовом платье с камнями и пайетками: Иванка Трамп в нежном образе собралась на итальянскую свадьбу Безоса и Санчес

Дочь президента США с мужем приехала в Венецию на трехдневную свадьбу американского миллиардера

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джаред Кушнер и Иванка Трамп

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Associated Press

Папарацци сфотографировали Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера у гостиницы в Венеции, когда они садились в водное такси, чтобы отправиться на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Праздничная церемония состоялась на острове Сан-Джорджо-Маджоре у Венеции, в фонде Джорджио Чини.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Associated Press

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Associated Press

Для такого события Иванка выбрала красивый нежный образ. На ней было розовое платье без бретелек и с разрезом на юбке. Наряд был украшен камнями, пайетками и бисером, создавая эффект большой цветочной аппликации с многочисленными лепестками.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Associated Press

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Associated Press

Дочь президента сделала прическу с локонами и боковым пробором и макияж с черными стрелками и розовой помадой. В ушах у нее были длинные серьги с бриллиантами. Лук она дополнила мерцающим клатчем, инкрустированными камнями.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Associated Press

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Associated Press

Джаред был одет в черный смокинг, белую рубашку и черный галстук-бабочку.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Associated Press

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Associated Press

Напомним, Иванка Трамп на ивент накануне свадьбы Безоса и Санчес надела нежное бело-розовое мини-платье приталенного силуэта с рельефной фактурой от Oscar de la Renta.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie