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В розовом платье с камнями и пайетками: Иванка Трамп в нежном образе собралась на итальянскую свадьбу Безоса и Санчес
Дочь президента США с мужем приехала в Венецию на трехдневную свадьбу американского миллиардера
Папарацци сфотографировали Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера у гостиницы в Венеции, когда они садились в водное такси, чтобы отправиться на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Праздничная церемония состоялась на острове Сан-Джорджо-Маджоре у Венеции, в фонде Джорджио Чини.
Для такого события Иванка выбрала красивый нежный образ. На ней было розовое платье без бретелек и с разрезом на юбке. Наряд был украшен камнями, пайетками и бисером, создавая эффект большой цветочной аппликации с многочисленными лепестками.
Дочь президента сделала прическу с локонами и боковым пробором и макияж с черными стрелками и розовой помадой. В ушах у нее были длинные серьги с бриллиантами. Лук она дополнила мерцающим клатчем, инкрустированными камнями.
Джаред был одет в черный смокинг, белую рубашку и черный галстук-бабочку.
Напомним, Иванка Трамп на ивент накануне свадьбы Безоса и Санчес надела нежное бело-розовое мини-платье приталенного силуэта с рельефной фактурой от Oscar de la Renta.