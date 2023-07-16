В розовом платье с каскадной баской: первая леди Польши в эффектном аутфите появилась на встрече

Президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда на днях принимали у себя в гостях в Варшаве президента Южной Кореи Юн Сук Еля с супругой Ким Кеон Хи.

Ким Кеон Хи и Агата Корнхаузер-Дуда / Фото: Associated Press

Для торжественной встречи первая леди Польши выбрала красивый яркий образ. На ней было элегантное приталенное розовое платье интересного кроя – с каскадной баской на талии и декоративным элементом на одном плече. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Агаты.

Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда / Фото: Getty Images

Аутфит Корнхаузер-Дуда дополнила розовыми замшевыми туфлями-лодочками. Она сделала аккуратную укладку, макияж с акцентом на глазах, уши украсила лаконичными серьгами с камнями, а руки – золотыми браслетами и кольцами. К линии пояса первая леди прикрепила изысканную брошь с камнями и жемчужиной.

Ким Кеон Хи и Агата Корнхаузер-Дуда / Фото: Associated Press

Ким Кеон Хи тоже предпочла яркий наряд – на ней было желтое платье с расклешенной юбкой, которое визуально увеличивало ее хрупкую фигуру.

Напомним, Агата Корнхаузер-Дуда на встрече с супругами Зеленских в Варшаве предстала в элегантном белом пальто, через которое выглядывал черный атласный наряд. В руках она держала черный клатч-футляр.

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