В розовом платье с V-образным декольте: королева Летиция на торжественном обеде

Король Филипп VI и королева Летиция присутствовали на обеде для представителей мировой литературы по случаю вручения литературной премии Мигеля де Сервантеса.

Торжественный прием был организован королевской четой в Королевском дворце в Мадриде в честь нового лауреата премии Сервантеса - венесуэльского поэта Рафаэля Каденаса, который вчера получил награду на торжественной церемонии в университете Алькала-де-Энарес.

50-летняя Летиция появилась на приеме в нежно-розовом платье с принтом, V-образным вырезом на декольте, длинными объемными рукавами с широкими манжетами и чувственной сборкой на талии и бедрах от бренда Lady Pipa. Стоимость такого наряда составляет всего 165 евро.

Образ королева дополнила розово-фиолетовыми слингбэками от Carolina Herrera с эффектом крокодиловой кожи, серьгами-висюльками с жемчужинами и россыпью мелких бриллиантов и любимым кольцом от Coreterno. Макияж на ее лице был насыщенным в розовых оттенках, с пышными ресницами и блеском на губах. Волосы Ее Величество собрала в низкий пучок с боковым пробором.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп VI был в классическом черном костюме, белой рубашке и с синим галстуком. Очень часто монарх подбирает галстук в тон платью жены, но не в этот раз.

Напомним, вчера во время вручения премии королева Летиция появилась на публике в оливковом платье в мелкий горох от испанского бренда Vogana.

Королева Летиция и король Филипп VI в Университете Алькала-де-Энарес в Мадриде / Фото: Getty Images

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