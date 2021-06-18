В розовом платье с вырезом "лодочка": красивая королева Летиция с мужем и дочками на мероприятии в Мадриде

Испанская королевская семья сегодня полным составом посетила мероприятие.

Король Филипп VI, королева Летиция и две их дочери – принцесса Леонор и инфанта София, присутствовали 18 июня на церемонии вручения "Ордена гражданских заслуг" в Королевском дворце в Мадриде.

48-летняя королева появилась на мероприятии в ярком розовом платье с рукавами три четверти и небольшим вырезом "лодочка" на одно плечо. Ранее в платьях такого фасона любила ходить герцогиня Сассекская Меган.

Королева Летиция и инфанта София / Getty Images

Образ свой Летиция дополнила нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках, двухцветными серьгами с камнями в ушах и лаконичным макияжем на лице. Волосы королева-консорт собрала в пучок сзади и не забыла надеть маску.

Испанская королевская семья / Getty Images

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Старшая дочь короля и королевы – принцесса Леонор – была одета в синее платье с интересными рукавами и обула под наряд нюдовые туфли с открытыми пятками на маленьких каблуках. Сестра Леонор – инфанта София, была в платье, которое по оттенку больше подходило к наряду ее мамы. На подоле платья девушки была маленькая бахрома, а дополнила лук София нюдовыми балетками. Длинные светлые волосы инфанты были распущены.

Принцесса Леонор и король Филипп VI / Getty Images

Все четверо, включая главу семейства – короля Филиппа, – были в защитных масках. Король надел темно-синий костюм в сочетании с белой рубашкой и подобрал галстук под цвет платья своей жены Летиции.

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