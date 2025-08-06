В розовом сарафане и любимых эспадрильях: королева Летиция с семьей сходила на выставку

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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Королева Летиция продемонстрировала в этот день на публике новый образ. Она надела розовый сарафан на бретельках длины макси от Boss, сочетала его с эспадрильями в этот раз на плоской подошве от Espardenyes Torres и розовым клатчем от Feel Mallorca.

Испанская королевская семья / © Getty Images

Образ Ее Величество дополнила золотыми серьгами-висюльками от Sure Jewels, распустила волосы и сделала легкий макияж.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI в этот день был одет в рубашку цвета денима, белые брюки и джинсовые эспадрильи — получился отличный летний лук, идеально подходящий для отпуска.

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Днем ранее, напомним, королевская чета принимала представителей властей и Балеарского общества во дворце Маривент. На приеме королева Летиция появилась в белом сарафане на бретельках и с глубоким вырезом на декольте из капсульной коллекции Arrels от Tony Bonet и обула эспадрильи на танкетке от Espadrilles Icon.