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В розовом сарафане и любимых эспадрильях: королева Летиция с семьей сходила на выставку
Король Филип VI и королева Летиция в сопровождении своих дочерей — Леонор и Софии — посетили выставку Жоана Миро «Пейзаж Миро» в галерее La Lonja в Пальма-де-Майорке.
Королева Летиция продемонстрировала в этот день на публике новый образ. Она надела розовый сарафан на бретельках длины макси от Boss, сочетала его с эспадрильями в этот раз на плоской подошве от Espardenyes Torres и розовым клатчем от Feel Mallorca.
Образ Ее Величество дополнила золотыми серьгами-висюльками от Sure Jewels, распустила волосы и сделала легкий макияж.
Король Филипп VI в этот день был одет в рубашку цвета денима, белые брюки и джинсовые эспадрильи — получился отличный летний лук, идеально подходящий для отпуска.
Днем ранее, напомним, королевская чета принимала представителей властей и Балеарского общества во дворце Маривент. На приеме королева Летиция появилась в белом сарафане на бретельках и с глубоким вырезом на декольте из капсульной коллекции Arrels от Tony Bonet и обула эспадрильи на танкетке от Espadrilles Icon.