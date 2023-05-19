В розовом свитере и зеленых брюках: жена премьер-министра Великобритании в ярком образе приехала в Японию

Премьер-министр Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти прибыли в Токио на саммит G-7. Фотографы запечатлели, как они выходили из самолета.

Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Акшата выбрала для перелета яркий аутфит. Она сочетала розовый свитер и зеленые прямые брюки. Мурта обула белые лакированные туфли на каблуках. В руке она держала нежно-розовую сумочку.

Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

В ушах у нее были лаконичные серьги, а на руках – золотой браслет и кольцо.

Напомним, на коронации Чарльза III Акшата Мурти появилась в голубом цветочном платье Claire Mischevsni "Alexandra" с рукавами-буфами, поясом и юбкой А-силуэта. Лук она дополнила шляпой-таблеткой.

Читайте также: