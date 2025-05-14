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В розовом топе и юбке с цветами: королева Максима с мужем-королем отправилась в поездку
Король Виллем-Александр и королева Максима совершили региональный визит в Лопикервард и Вейфхеренланден в провинции Утрехт.
В обоих есть деревни, поселки и несколько небольших и средних городов. Они богаты культурным наследием и имеют процветающую ассоциативную жизнь и большое чувство общности.
Королевская чета посетила города Монтфорт, Лопик, Амейде и Вианен, где они пообщались с заинтересованными лицами о возможностях, перспективах и проблемах, с которыми приходится сталкиваться этому региону.
Королева появилась на публике в розовом топе с вырезом «лодочка» и пышной юбке в крупный цветочный принт от Natan Couture, дополнив аутфит розовыми замшевыми туфлями с прозрачными вставками тоже от Natan Сouture, розовыми перчатками и белым клатчем, а также розовым ободком на голове и крупными яркими серьгами. Макияж на лице королевы также был выразительным.
Король Виллем-Александр был в темном костюме, белой рубашке и с галстуком в принт.
В Instagram королевская чета поделилась несколькими видео с мероприятия.