В розовом total look: королева Максима произвела фурор неожиданным аутфитом

Ее Величество сегодня принимала участие в митинге Национальной коалиции финансового здоровья в Вунзоргпарке Де Хартенберг в Векероме. Королева Максима является вдохновителем национальной коалиции.

На мероприятие она приехала в розовой блузке и брюках в тон со стрелками, розовом шерстяном пальто, дополнив лук коричневыми ботинками на шнуровке и каблуках и такой же кожаной сумкой. У Максимы были распущены волосы, на лице легкий дневной макияж, в ушах серьги с цветными камнями, а на пальце помолвочное кольцо.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А днем ранее королева Максима посетила урок приготовления барбекю, где блистала в сером пальто и болотного цвета блузке. В тот день королева посетила с визитом профессиональное учебное заведение SVO в Хаутене.

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