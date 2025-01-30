В розовом total look: королева Максима произвела фурор неожиданным аутфитом

Королева Нидерландов продемонстрировал на публике образ в стиле Барби.
Ее Величество сегодня принимала участие в митинге Национальной коалиции финансового здоровья в Вунзоргпарке Де Хартенберг в Векероме. Королева Максима является вдохновителем национальной коалиции.
На мероприятие она приехала в розовой блузке и брюках в тон со стрелками, розовом шерстяном пальто, дополнив лук коричневыми ботинками на шнуровке и каблуках и такой же кожаной сумкой. У Максимы были распущены волосы, на лице легкий дневной макияж, в ушах серьги с цветными камнями, а на пальце помолвочное кольцо.
А днем ранее королева Максима посетила урок приготовления барбекю, где блистала в сером пальто и болотного цвета блузке. В тот день королева посетила с визитом профессиональное учебное заведение SVO в Хаутене.
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