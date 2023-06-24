В розовом жакете и атласном платье: элегантная Джилл Байден выступила на мероприятии

Первая леди Джилл Байден посетила мероприятие в Вашингтоне посвященного репродуктивным правам женщин. Также на этом мероприятии она выступила с речью.

Джилл Баден / Фото: Associated Press

Появилась на трибуне первая леди в белом атласном платье в цветочный принт, которое дополнял тонкий элегантный пояс с пряжкой. А вот сочетала она платье с любимым фиолетовым жакетом, подкладка которого была очень похожа на платье.

Дополнили образ крупные жемчужные серьги, браслет из жемчуга и соответствующая ему небольшая брошь на жакете. Также Байден сделала макияж подчеркнув глаза и нанесла немного румян на щеки.

Джилл Баден, Камала Харрис и Дуглас Эмхофф / Фото: Associated Press

Джилл Баден и Дуглас Эмхофф / Фото: Associated Press

Мероприятие было приурочено к годовщине дела "Доббс против Женской организации здравоохранения Джексона" согласно которому было отменено демократическое право женщин на аборт. В день митинга, 23 июня, Байден издал указ, направленный на расширение доступа к противозачаточным средствам в стране.

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