В розовом жакете и балетках Chanel: Сара Йоркская на открытии нового отделения больницы

Сара открыла передовое отделение диагностики рака груди и поблагодарила своих врачей за то, что они помогли ей встретить 65-й день рождения, который она отметила во вторник.

Герцогиня Йоркская поприветствовала персонал больницы Чилтерн, а затем перерезала голубую ленточку, а также угостила тортом в ознаменование открытия нового отремонтированного отделения диагностической визуализации, в котором имеется маммографическое отделение.

Для выхода на публику герцогиня выбрала розовый блейзер от Smythe, черную водолазку и юбку средней длины, а также пояс от Gucci и кожаные балетки с лаковыми носами от Chanel. Сара распустила волосы, сделала макияж и надела миниатюрные золотые серьги.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

В новом отделении пациенты получат доступ к самому современному оборудованию частной больницы, включая контрастный маммограф, который Саре показали в деталях.

Напомним, в июне 2023 года у бывшей жены принца Эндрю во время плановой маммографии диагностировали рак груди. Всего несколько месяцев спустя, в январе 2024 года, ей сообщили, что у нее злокачественная меланома — агрессивная форма рака кожи.

Во время своей речи персоналу Сара сказала: "Во вторник мне исполнилось 65 лет, и именно благодаря преданным своему делу медицинским бригадам, таким как та, с которой я встретилась сегодня, я здесь, потому что это не просто один человек, это командная работа. Когда мне поставили диагноз, мой разум погрузился в самые темные глубины, и, конечно же, я сразу же зашла в Интернет и погуглила "мастэктомия" Вы настолько напуганы, что думаете, что не сможете пойти и пройти обследование, потому что вам может грозить смертный приговор. Но это не так, поскольку существуют замечательные медицинские бригады, будь то онкологи или специалисты по визуализации", - цитирует ее слова Daily Mail.

Находясь в больнице, Сара настоятельно рекомендовала женщинам не пропускать маммографию и немедленно обращаться за помощью, если они чувствуют, что что-то требует обследования, сказав: "Каждому необходимо пройти скрининг. Пропускать маммографию — неразумный поступок, как бы вы ни были заняты или взволнованы. И если у вас есть какие-то опасения, любые опасения, не стесняйтесь. Я надеюсь, что все, кто не пошел провериться, теперь пойдут и проверятся", - сказала Сара.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Ранее герцогиня Йоркская публично рассказывала, что пройти обследование ее буквально заставила сестра Джейн и таким образом спасла ей жизнь.

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