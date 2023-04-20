В розовом жакете и белых кюлотах: королева Летиция вышла в свет

50-летняя королева надела короткий твидовый жакет розового цвета с круглым вырезом и золотыми пуговицами от бренда MIRTO, сочетая его с белыми брюками-кюлотами от этого же бренда. Обута Летиция была в бежевые слингбэки на невысоких каблуках от Martinelli и несла в руке розовую сумку на золотом ремешке-цепочке от Pons Quintana.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ее Величество распустила и красиво уложила волосы, расчесам их по пробору, сделала макияж в любимых розовых оттенках и накрасила губы розовым блеском. В ушах у нее сверкали золотые маленькие серьги-кольца.

В прошлый свой выход королева Летиция вместе с мужем посетила церемонию вручения Национальной спортивной премии в Королевском дворце Эль-Пардо в Мадриде. В тот день она появилась на публике в шелковой рубашке кораллово-красного цвета от Boss и юбке-карандаше из кожи от этого же бренда.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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