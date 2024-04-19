В розовом жакете и цветочном платье: фотографы запечатлели пресс-секретаря Белого дома вместе с Джо Байденом

Карин Жан-Пьер сопровождала президента в рабочую поездку в Пенсильванию.

В объективы папарацци попала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которая вместе с президентом США Джо Байденом направлялась к борту Marine One на южной лужайке в Вашингтоне. Она сопровождала президента в рабочей поездке в Пенсильванию.

Джо Байден и Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин выглядела ярко. Она скомбинировала розовый жакет со светлым платьем-футляром с розовым цветочным принтом и V-образным вырезом.

Джо Байден и Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Пресс-секретарь уложила свои локоны, украсила уши серьгами-кольцами и надела солнцезащитные очки в черепаховой оправе.

Джо Байден и Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Байден был одет в синий костюм и светло-голубую рубашку. Лук он завершил очками-авиаторами.

Напомним, Карин Жан-Пьер в красном платье и замшевых сапогах появилась на работе.

Читайте также: