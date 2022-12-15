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В розовом жакете и с изящным кулоном на шее: пресс-секретарь Байдена на брифинге

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
944
Время на прочтение
1 мин
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В розовом жакете и с изящным кулоном на шее: пресс-секретарь Байдена на брифинге

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер пополнила гардероб жакетом нежного оттенка.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге продемонстрировала новый деловой образ.

Перед журналистами она появилась в пиджаке нежного розового цвета, который сочетала с черным топом.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На шее у нее был изящный кулон на тонкой золотой цепочке, а в ушах – любимые золотые серьги-гвоздики. Фирменные кудри и макияж с бронзово-персиковыми тенями на веках завершили лук Карин.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Жан-Пьер посетила церемонию награждения премией Центра Кеннеди в Вашингтоне, где продемонстрировала роскошный аутфит. Она появилась там в красном асимметричном платье до колен с рюшами на одном плече.

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Дата публикации
Просмотры
944
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