В розовом жакете и серьгах-гвоздях: Никола Стерджен попала в объективы папарацци

Политик не изменяет своей страсти к ярким жакетам.

В Лондоне папарацци подловили бывшего первого министра Шотландии Николу Стерджен, когда она приехала дать показания для расследования вспышки COVID в Британии.

Политик была одета в розовый приталенный жакет, который она скомбинировала с черным топом с цветочными аппликациями и черными брюками.

Никола Стерджен / Фото: Associated Press

Никола сделала укладку с прикорневым объемом и макияж с черными стрелками. Уши она украсила золотистыми серьгами-гвоздями, а на руке у нее был металлический браслет.

Никола Стерджен / Фото: Associated Press

Напомним, Никола Стерджен в феврале этого года во время пресс-конференции в Эдинбурге официально заявила, что уходит в отставку. Это громкое заявление политик сделала в эффектном деловом аутфите – во всем красном.

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