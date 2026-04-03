В розовом жакете и туфлях с камнями: беременная пресс-секретарь Трампа на сцене мероприятия в Вашингтоне
Кэролайн Левитт продемонстрировала эффектный аутфит на ивенте.
Беременная пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт приняла участие в мероприятии, которое состоялось в рамках тура "Поворотный момент" американского подкастера Эрики Кирк в университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне.
Для такого события Левитт выбрала черное длинное платье с декольте, которое сочетала с нежно-розовым жакетом с розовыми пуговицами и с черными лакированными остроносыми туфлями на шпильках и с красивыми ремешками, украшенными камнями.
Пресс-секретарь сделала укладку с локонами, нежный макияж с глянцевым блеском и французский маникюр. Шею она украсила золотыми цепочками с крестиком и жемчужной подвеской.
Напомним, Кэролайн Левитт пришла на пресс-брифинг в розовом жакете с красно-черным флористическим принтом и молнией-застежкой.