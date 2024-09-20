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В розовом жакете с цветами: 85-летняя королева София выбрала яркий образ для выхода в свет

В розовом жакете с цветами: 85-летняя королева София выбрала яркий образ для выхода в свет

Королева София / Фото: Getty Images

85-летняя королева Испании продолжает активно работать и посетила новое мероприятие.

Королева Софи посетила сегодня Фонд Шампалимо в Лиссабоне. Ее Величество выглядела очень ярко в белом топе и розовом жакете с цветочной аппликацией, черных брюках, а в руках держала небольшую черную сумку. София, как всегда, дополнила свой образ многочисленными золотыми украшениями на шее, серьгами в ушах и разными кольцами на пальцах. Ее волосы были уложены в прическу, а в макияже немного подчеркнула глаза и губы.

Королева София / © Getty Images
Королева София / Фото: Getty Images

Аксессуары мать король Филиппа VI очень любит и каждый свой образ дополняет ими. Чего не скажешь про ее невестку королеву Летицию, которая наоборот предпочитает минимализм в украшениях и практически не носит кольцо за исключением одного своего любимого от Coreterno.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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