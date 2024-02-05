В розовом жакете с цветочными манжетами и интересной брошью: Джилл Байден приехала с мужем в предвыборный штаб

Первая леди выбрала для перелета яркий лук.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден посетили предвыборный штаб Байдена в Уилмингтоне, штат Делавер.
Фотографы запечатлели, как супруги выходили из самолета Air Force One в Международном аэропорту Лос-Анджелеса.
Джилл продемонстрировала красивый яркий образ. На ней было длинное трикотажное платье цвета фуксии в широкий рубчик, с воротником и пуговицами. Сверху она надела розовый твидовый жакет с золотой пуговицей и белыми атласными манжетами с цветочным принтом. Обута первая леди была в черные замшевые сапоги.
Мисс Байден сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, уши украсила золотыми серьгами-гвоздями, шею – золотой цепочкой и подвеской Mama на деликатной цепочке, а руки – золотыми браслетами.
К лацкану жакета первая леди прикрепила брошь в виде фамилии Biden с камнями в поддержку своего мужа.
Джо Байден был одет в черный жакет, черную олимпийку, светлую клетчатую рубашку, кроссовки и черные очки-авиаторы.
Напомним, Джилл Байден в голубом наряде и жемчужных украшениях появилась на мероприятии в Белом доме.
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