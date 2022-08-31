В розовом жакете с клетчатым принтом: глава Еврокомиссии посетила форум в Словении

Урсула фон дер Ляйен выбрала яркий верх для своего делового аутфита.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в ежегодном Бледском стратегическом форуме, который состоялся в Словении.
Политик выбрала для такого события деловой образ с ярким верхом. На ней был розовый пиджак с оранжевым клетчатым принтом, который она сочетала с белым топом и черными прямыми брюками.
Шею Урсула украсила деликатным жемчужным ожерельем, а уши – жемчужными серьгами-пусетами. Аккуратная укладка и макияж с розовой помадой завершили аутфит фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии любит яркие жакеты. В прошлый раз она сочетала жакет без воротника цвета фуксии с голубой рубашкой и черными брюками.
Читайте также:
- В малиново-оранжевом жакете и жемчуге: глава Еврокомиссии на встрече с премьер-министром Палестины
- В элегантном луке и скромных украшениях: Урсула фон дер Ляйен выступила на саммите
- Многодетная мать и влиятельная политика: кто такая Урсула фон дер Ляйен – глава Еврокомиссии
- Любит нежные цвета: президент Еврокомиссии в розовом жакете вышла к журналистам