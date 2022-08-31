В розовом жакете с клетчатым принтом: глава Еврокомиссии посетила форум в Словении

Урсула фон дер Ляйен выбрала яркий верх для своего делового аутфита.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в ежегодном Бледском стратегическом форуме, который состоялся в Словении.

Политик выбрала для такого события деловой образ с ярким верхом. На ней был розовый пиджак с оранжевым клетчатым принтом, который она сочетала с белым топом и черными прямыми брюками.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Шею Урсула украсила деликатным жемчужным ожерельем, а уши – жемчужными серьгами-пусетами. Аккуратная укладка и макияж с розовой помадой завершили аутфит фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Глава Еврокомиссии любит яркие жакеты. В прошлый раз она сочетала жакет без воротника цвета фуксии с голубой рубашкой и черными брюками.

Читайте также: