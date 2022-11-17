В розовом жакете с оранжевой клеткой: Урсула фон дер Ляйен на саммите G20

Глава Еврокомиссии в ярком деловом аутфите появилась на саммите в Индонезии.

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в саммите G20, который состоялся в Нуса-Дуа.

Там политик предстала в деловом образе, который состоял из прямых черных брюк, белого топа и яркого жакета – розового с оранжевой клеткой. Наряд она дополнила черными туфлями на стойких каблуках.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

К жакету Урсула прикрепила золотую брошь, шею украсила жемчужным ожерельем, в ушах были серьги из жемчуга. Она сделала объемную укладку и нежный макияж.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Напомним, на встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком фон дер Ляйен надела бледно-розовый двубортный жакет с серебряными пуговицами и розовую футболку с вышитым цветком со стразом.

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