В розовом жакете с оранжевой клеткой: Урсула фон дер Ляйен на саммите G20

Глава Еврокомиссии в ярком деловом аутфите появилась на саммите в Индонезии.
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в саммите G20, который состоялся в Нуса-Дуа.
Там политик предстала в деловом образе, который состоял из прямых черных брюк, белого топа и яркого жакета – розового с оранжевой клеткой. Наряд она дополнила черными туфлями на стойких каблуках.
К жакету Урсула прикрепила золотую брошь, шею украсила жемчужным ожерельем, в ушах были серьги из жемчуга. Она сделала объемную укладку и нежный макияж.
Напомним, на встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком фон дер Ляйен надела бледно-розовый двубортный жакет с серебряными пуговицами и розовую футболку с вышитым цветком со стразом.
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