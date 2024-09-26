В розовой блузке и асимметричной юбке: королева Мэри снова вышла в свет в красивом аутфите

Супруга короля Фредерика X снова продемонстрировала безупречный аутфит на публике, надев розовую шелковую блузку The Fold London, бордовую асимметричную юбку Alexander McQueen с тонким ремешком на талии и туфли-слингбэки, украшенные жемчужинами Jimmy Сhoo.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

На шее к Мэри было ожерелье Petite Letter из 18-каратного золота с инициалом ее мужа "F" от Halberstadt и в ушах - серьги из розового кварца Dulong Fine Jewelry. Королева сделала красивую укладку и макияж.

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Напомним, на днях королева Мэри посетила церемонию в Оперном театре Копенгагена, где вместе с министром образования и исследований Кристиной Эгелунд вручила премии семи преподавателям высших учебных заведений страны. В тот день для выхода королева выбрала цветочную юбку-плисе и голубую блузку от Victoria Beckham.

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