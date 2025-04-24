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В розовой блузке и баклажановых брюках: элегантная королева Мэри приехала на конференцию
Королева Мэри посетила новое рабочее мероприятие в Копенгагене.
Супруга короля Дании Фредерика X присутствовала на конференции Фонда Мэри в столице. На мероприятие королева Мэри приехала в стильном деловом аутфите. На Мэри была розовая блузка с длинными рукавами и V-образным декольте, а также баклажановые штаны-клеш со стрелками, которые она носила с поясом в тон. Обута королева была в леопардовые туфли на каблуках, а в руках держала крупную синюю сумку.
У королевы были распущены и красиво легкими волнами уложены волосы, она сделала выразительный макияж глаз и нанесла помаду на губы.
Недавно, напомним, королева и король появились на мероприятиях в честь празднования 18-летия их дочери принцессы Изабеллы. А юная принцесса на одном из них появилась в серьгах своей матери.