В розовой блузке и черных брюках: яркая принцесса София приехала на форум с мужем

Их Высочества присутствовали на форуме по нервно-психическим расстройствам в Каролинском институте. На мероприятие принцесса София приехала в яркой розовой блузке из шелка з зауженными рукавами и была в черных брюках с высокой талией и поясом. Обула принцесса лаковые туфли-лодочки на каблуках, а в руках несла маленькую кожаную сумку с бамбуковой ручкой. У нее в ушах были серьги-кольца, она сделала насыщенный макияж глаз и розовой помадой подчеркнула губы, а волосы уложила красивыми локонами.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Ее муж принц Карл Филипп надел серый костюм в клетку, белую рубашку и узкий синий галстук. Он зачесал волосы назад и надел часы на запястье. Обут принц был в черные кожаные ботинки.

В прошлый выход шведская принцесса продемонстрировала на публике два образа – в молочно-белом и в костюме цвета хаки.

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