В розовой футболке и с корзиной гранатов: королева Рания поделилась фото

Не часто королева Рания делится кадрами из повседневной жизни.
Ее Величество королева Иордании опубликовала милый снимок в Instagram. На фото Рания запечатлена сидя за столом, на котором стоит корзина, полная вкусных и спелых гранатов.
"Какие вкусные гранаты! Моя благодарность Куфрсумской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов производителей граната за то, что они поделились сладкими плодами своего труда", - подписала кадр Рания.
Одета Ее Величество в розовую футболку, низ ее наряда не виден из-за стола. На лице у королевы солнцезащитные очки, а длинные волосы распущены.
Напомним, ранее королева Рания посетила выставку дизайна фонда "Реки Иордан" и показывала фотографии в блоге с этого мероприятия. Тогда на публике она появилась в красивом сине-белом аутфите.
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