В розовой панамке: кот Бандера поддержал группу Kalush Orchestra, которая выступит на "Евровидении"

Забавный кот c Прикарпатья поделился новой фотографией на своей странице.
Недавно мы писали о восходящей звезде Instagram – 12-летнем коте Кузе, который на время войны получил от своей семьи позывной "Бандера". Домашний любимец активно делится на своей странице забавными фотографиями, на которых позирует то с игрушечными Javelin, то рядом с Bayraktar, также у Бандеры есть каска на голову и бандера-смузи.
Накануне песенного конкурса "Евровидение", который сегодня стартует в итальянском городе Турине, на странице кота появилась подборка фото в розовой панамке. Таким образом кот Бандера решил поддержать участников от Украины - группу Kalush Orchestra, которая сегодня выступит под номером шесть.
"Stefania" рулит...", — написано под фото пушистой звезды.
(чтобы посмотреть все фото кота Бандеры, листайте галерею вправо)
Также владельцы кота каждую пятницу проводят благотворительный аукцион игрушек, с которыми он появляется на фото. Победитель с самой высокой ставкой переводит всю сумму на официальный счет БФ "Вернись живым" и получает желаемую игрушку.
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