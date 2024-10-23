В розовой тунике и белых брюках: королева Камилла прибыла с мужем на Самоа

Король Чарльз и королева Камилла прилетели на Самоа из Австралии для участия в заседании глав правительств стран Содружества.

Монаршую чету торжественно встретили на Самоа после шестичасового перелета из Сиднея в международном аэропорту Фалеоло.

77-летняя королева появилась на публике в розовой тунике от Anna Valentine, которую сочетала с белыми брюками и туфлями на танкетке и с тканевой сумкой Eliot Zed. Ее Величество дополнила образ подвеской Kiki McDonough и пластинчатой подвеской с именами ее внуков и серьгами-висюльками.

Король Чарльз был в том же сверло-сером костюме, в котором улетал из Австралии. Король и королева сообщили в соцсетях, что с нетерпением ждут возможности провести четыре дня на Самоа.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Королевская чета совершает государственный визит в Самоа, где в 2024 году пройдет встреча глав правительств стран Содружества (CHOGM). Это встреча высших должностных лиц правительств каждой из 56 независимых стран, входящих в организацию.

Ранее мы показывали, как Чарльз и Камилла попрощались с Австралией после успешного королевского тура. Тысячи людей вышли, чтобы поприветствовать их в первый визит после восхождения на престол.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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