В розовой тунике и белых брюках: новый образ королевы Камиллы во время визита на военно-морскую базу

У короля Чарльза и королевы Камиллы сегодня новое мероприятие в Кении. Супруги приехали на военно-морскую базу Мтонгве, в Момбасе.

При 29-градусной жаре и 76-процентной влажности королевская чета отправилась посмотреть, как британские королевские морские пехотинцы тренируют своих кенийских коллег.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

76-летняя королева Камилла была в розовой шифоновой тунике от Анны Валентайн и белых брюках-палаццо, а также туфлях на платформе, усыпанных стразами. Камилла не забыла прихватить с собой зонтик и солнцезащитные очки, а также дополнила образ несколькими браслетами, серьгами-клипсами с жемчугом и маковой брошью на груди.

Король Чарльз надел сегодня песочный костюм, светлую рубашку и полосатый галстук. На нем также были коричневые носки и светлые замшевые туфли на шнурках.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Во время этой поездки королева Камилла продемонстрировала уже несколько образов. Особенно запомнилось нам платье с павлиньим принтом и брошь королевы Елизаветы II.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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