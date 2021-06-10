В розовой юбке-карандаше и на шпильках: президент Молдовы подчеркнула стройную фигуру эффектным луком

Майя Санду вышла в свет в интересном аутфите, в котором сочетала синий и нежно-розовый цвета.

Президент Молдовы Майя Санду приняла участие в церемонии передачи помощи на сумму более 200 миллионов леев, предложенной Республике Молдова правительством Германии для борьбы с пандемией Covid-19.

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В Instagram Санду опубликовала снимки с мероприятия. В подписи она отметила, что сейчас медицинские учреждения страны обеспечены достаточным количеством средств защиты, а у врачей реанимации есть дополнительное оборудование для спасения жизней.

"Эта щедрость была получена после моей беседы с федеральным канцлером Ангелой Меркель в марте, когда я объяснила ей серьезное положение медицинской системы и попросила ее поддержки, чтобы исправить ситуацию. Помощь, оказываемая в случае необходимости, является еще одним доказательством того, что Германия является надежным партнером и верным другом нашей страны и жизней", - написала Майя.

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В этот день президент продемонстрировала эффектный деловой образ. На ней была синяя рубашка, которую она заправила в нежно-розовую юбку-карандаш.

Наряд Майя сочетала с бежевыми кожаными туфлями на шпильках. Волосы главы государства были аккуратно уложены, а на лицо она надела защитную маску. Выглядела Санду прекрасно.

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