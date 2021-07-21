В розовой юбке с плиссировкой: стильный аутфит королевы Рании в США

В розовой юбке с плиссировкой: стильный аутфит королевы Рании в США

Королева Иордании продемонстрировала новый красивый образ в Вашингтоне.

Королева Иордании Рания и ее супругом - король Абдалла II – сейчас находятся с официальным визитом в США. В Белом доме они впервые встретились с президентом страны Джо Байденом и его женой Джилл Байден.

Рания также встретилась с супругой главы NASA и бывшего сенатора Билла Нельсона - Грейс Нельсон. Также на встрече были женщины, которые занимаются социальными и просветительскими программами.

Ее Величество выбрала для такого случая стильный аутфит. Она сочетала белую блузку Celin с интересной горловиной-воротником и розовую юбку с плиссировкой спереди от Valentino. Наряд отлично сидел на ее стройной фигуре.

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Наряд Рания дополнила бежевыми остроносыми туфлями Dior. В руке она несла светлую сумочку ONESIXONE.

Королева сделала красивую укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и украсила уши золотыми элегантными серьгами. Выглядела Рания великолепно.

Грейс Нельсон была одета в желтое платье миди с белой цветочной вышивкой и накладными карманами. Она обула туфли в тон, сделала прическу с начесом и насыщенный макияж. В ушах были крупные жемчужные серьги.

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