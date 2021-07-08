В рубашке, белых джинсах и балетках: Меланию Трамп запечатлели на Манхэттене

Экс-первая леди США попала в объектив уличных фотографов на Манхэттене.

51-летнюю Меланию Трамп сфотографировали вместе с 15-летним сыном Бэрроном, когда они покидали Trump Tower на Манхэттене - 58-этажный небоскреб в Нью-Йорке, расположен на Пятой авеню на пересечении с 56-й улицей.

Мелания Трамп / Getty Images

Мелания была в белых джинсах, черной рубашке заправленной в брюки, светлых балетках, а в руках несла черную сумку Birkin. Бывшая первая леди была в черный больших солнцезащитных очках, ее волосы были распущены и немного высветлены на концах, также у нее был маникюр в светлых оттенках. Сын Мелании также был одет в джинсы и черный джемпер.

Мелания Трамп с сыном Бэрроном / Getty Images

На публике Мелания Трамп не появлялась давно. Ее видели в январе 2021 года, когда ее супруг экс-президент США Дональд Трамп сложил свои полномочия и вместе с женой отправился на заслуженный отдых.

Мелания Трамп с мужем прилетела на отдых / Getty Images

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