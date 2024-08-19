В рубашке без рукавов и новых серьгах: Меган Маркл выступила на форуме и заговорила на испанском

Меган Маркл и принц Гарри посетили форум по расширению прав и возможностей женщин в Кали, во время своего четырехдневного тура в Колумбию.

Герцог и герцогиня Сассекские прибили на мероприятие в Муниципальный театр в компании вице-президента Франсии Маркес, которая сопровождает пару практически повсюду.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Во время форума Меган говорила с публикой по испански, как пишет Sussex.com, она выразила «глубокую признательность за гостеприимство Колумбии. Она похвалила культуру и историю страны, описав визит как мечту и подчеркнув сильное чувство общности, которое она чувствовала».

Напомним, что Меган Маркл стажировалась в посольстве США в Буэнос-Айресе, в Аргентине, и училась в Мадриде, в Испании, что помогло ей отточить свои навыки испанского языка.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Во время этого мероприятия герцогиня продемонстрировала новый образ. Она появилась на публике в белой хлопковой рубашке без рукавов Mango, юбке-миди с пайетками от колумбийского дизайнера Silvia Tcherassi, обула розовые туфли Manolo Blahnik из замши на каблуках. Также герцогиня дополнила свой образ золотыми серьгами-веерами (это специальный подарок вице-президента Франсии Маркес, изготовленные вручную мастерами региона Чоко в Колумбии), браслетом Lorraine Schwartz, а также браслетом и часами Сartier принцессы Дианы.

Меган Маркл и вице-президент Колумбии Франсия Маркес / Фото: Associated Press

Меган сделала выразительный макияж глаз и немного подчеркнула губы нюдовой помадой, а волосы собрала заколкой в высокую прическу.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

В прошлый свой выход в Колумбии герцогиня блистала в белой шляпе, топе и юбке, а также в сандалиях на плоской подошве и непременно за руку со своим мужем принцем Гарри.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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