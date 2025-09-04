В рубашке, брюках и балетках: принцесса Уэльская с мужем впервые появилась на публике после летнего отпуска

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Кейт и Уильям прибыли в недавно преображенные сады Музея естественной истории в Лондоне, где встретятся с детьми и молодежью, участвующими в образовательных программах, которые помогают им общаться с природой и поддерживать биоразнообразие в городских районах.

Принцесса Кейт сегодня в молочно-белой рубашке, черных брюках со стрелками и высокой талией и поясом на ней, обута в замшевые коричневые балетки. Ее светлые волосы (принцесса изменила летом цвет волос или же они просто выгорели на солнце) распущены и уложены красивыми локонами, на лице легкий макияж глаз и немного блеска на губах, а на шее золотая подвеска с инициалами ее троих детей от Daniella Drape и подвеску Gold Midnight Moon тоже от этого британского бренда. В ушах у принцессы были серьги-висюльки в форме капель.

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

Кэтрин накрасила ногти прозрачным лаком и надела несколько колец, в том числе и свое помолвочное с сапфиром.

Принц Уильям был в коричневом пиджаке, белой рубашке и синих брюках, а обут в темно-коричневые замшевые туфли.

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

