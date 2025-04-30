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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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168
Время на прочтение
1 мин

В рубашке, брюках и с особенным украшением на шее: рассматриваем образ принцессы Кейт из поездки в Шотландию

Принц и принцесса Уэльские провели годовщину своей свадьбы на острове Малл в Шотландии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям

Кейт и Уильям / © Associated Press

Кэтрин в этот день появилась на публике в двубортном жакете в принт «елочка» от Holland Cooper, под него принцесса надела рубашку цвета денима от Boden, которую заправила в узкие брюки Massimo Dutti и дополнила образ любимыми ботинками Chloe.

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Образ свой принцесса дополнила серьгами-каплями Kiki McDonough, • персонализированным золотым ожерельем Midnight Moon от Daniella Draper и еще одним золотым ожерельем с именной подвеской с буквой «С» от Daniella Draper. Длинные волосы Кейт были распущены, на запястье она надела часы Cartier и ее помолвочное кольцо с сапфиром сверкало на пальце.

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Во время поездки пара посетила местную ферму, чтобы узнать об устойчивом земледелии и гостеприимстве на острове, побывала в общественном центре Aros Hall, а сегодня они прибудут на остров Айона.

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