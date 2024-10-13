В рубашке цвета денима и белых брюках: Меган Маркл сходила на мероприятие в Санта-Барбаре

Меган Маркл снова появилась на публичном мероприятии без принца Гарри.

Герцогиня Сассекская посетила Girls Inc. в районе Санта-Барбары, чтобы рассказать о новой программе "цифрового благополучия", совместно финансируемой фондом Сассекских Archewell Foundation.

Фотографиями с мероприятия поделилось издание Daily Mail.

Girls Inc - это американская некоммерческая организация, которая поощряет девочек быть "сильными, умными и смелыми", объединилась с #HalfTheStory, некоммерческой организацией, стремящейся улучшить отношения следующего поколения с технологиями.

Меган носила в этот день рубашку цвета денима с белым воротником marie_marot X jcrew, белые брюки-клеш с коричневым поясом Lauren Ralph Lauren и обула туфли-лодочки коньячного цвета от Manolo Blahnik на каблуках. Образ свой герцогиня дополнила часами Сartier и золотым браслетом Сartier Love.

"Герцог и герцогиня сейчас достигли успеха как личности, а не только как пара. Герцог, похоже, сосредоточен на своей патронажной работе, а герцогиня — на своем предпринимательском пути", — сказал друг Сассекских.

Сообщается, что теперь мы будем чаще видеть пару на публике порознь.

Ранее, напомним, герцогиня Меган появилась на гала-вечере в Лос-Анджелесе в красном платье с откровенным вырезом на декольте от Carolina Herrera.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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