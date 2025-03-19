В рубашке, джинсах и босиком: Меган Маркл показала свой повседневный лук

Герцогиня Сассекская продолжает активно делиться фотографиями в Instagram своего бренда и в своем персональном блоге.

На странице ее бренда @aseverofficial Меган поделилась снимком показав, как босиком прогуливается по саду одетая в белый топ, рубашку с закатанными рукавами, прямые синие джинсы и шляпу.

Подпись к фотографии гласит: "Ежедневные ритуалы".

Меган Маркл / Фото: instagram.com/aseverofficial

Предполагается, что герцогиня Сассекская часто загружает фотографии в аккаунт своего бренда As Ever в преддверии запуска продуктов, который должен состояться в ближайшие месяцы. Бренд, который уже оказался замешанным в несколько скандалов, будет продавать широкий ассортимент продукции, включая варенье, смеси для блинов, цветочную посыпку и чай.

Также, Меган перепостила в своем блоге фото со школьных времен и показала, как выглядела более 25 лет назад.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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