В рубашке гранатового цвета и экстравагантном жакете: Елена Зеленская в красивом образе приехала во Львов

Первая леди Украины с рабочим визитом посетила Львов.
Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита во Львов посетила Западноукраинский специализированный детский медицинский центр.
Первой леди провели экскурсию по центру. Ей показали ультрасовременное оборудование для диагностики, которое получили благодаря средствам, собранным посольством Украины в Великобритании во время специального благотворительного аукциона.
"Я благодарна посольству, которое отозвалось на предложение объединить усилия, чтобы собрать средства для приобретения современного медицинского оборудования. Общая сумма закупки – более 45 млн грн", — отметила Елена.
Она вместе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко побывала также в Клинике психического здоровья детей, подростков и молодежи при этом центре.
Там первая леди появилась в красивом аутфите. На ней была рубашка гранатового цвета и экстравагантный черный жакет с разрезами на рукавах и тканевым поясом на талии. Верх Зеленска скомбинировала с черными брюками.
Первая леди сделала красивую прическу с плетением сзади и нежный макияж. В ушах у нее были крученые позолоченные серьги от украинского бренда Gunia Project. К лацкану жакета она прикрепила любимую брошь в виде карты Украины от украинского бренда Gasanova.
Напомним, Елена Зеленская во время открытия строительства первой в Украине фабрики-кухни в Буче села за руль экскаватора.
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