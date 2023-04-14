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В рубашке гранатового цвета и экстравагантном жакете: Елена Зеленская в красивом образе приехала во Львов

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1225
Время на прочтение
2 мин
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В рубашке гранатового цвета и экстравагантном жакете: Елена Зеленская в красивом образе приехала во Львов

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди Украины с рабочим визитом посетила Львов.

Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита во Львов посетила Западноукраинский специализированный детский медицинский центр.

Первой леди провели экскурсию по центру. Ей показали ультрасовременное оборудование для диагностики, которое получили благодаря средствам, собранным посольством Украины в Великобритании во время специального благотворительного аукциона.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Я благодарна посольству, которое отозвалось на предложение объединить усилия, чтобы собрать средства для приобретения современного медицинского оборудования. Общая сумма закупки – более 45 млн грн", — отметила Елена.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она вместе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко побывала также в Клинике психического здоровья детей, подростков и молодежи при этом центре.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди появилась в красивом аутфите. На ней была рубашка гранатового цвета и экстравагантный черный жакет с разрезами на рукавах и тканевым поясом на талии. Верх Зеленска скомбинировала с черными брюками.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала красивую прическу с плетением сзади и нежный макияж. В ушах у нее были крученые позолоченные серьги от украинского бренда Gunia Project. К лацкану жакета она прикрепила любимую брошь в виде карты Украины от украинского бренда Gasanova.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская во время открытия строительства первой в Украине фабрики-кухни в Буче села за руль экскаватора.

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Дата публикации
Просмотры
1225
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